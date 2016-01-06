У Кременчуці в житловому будинку вибухнула граната

Як передає кореспондент УНІАН, за попередніми даними поліції, вибух стався в тамбурі на 3 поверсі багатоповерхівки.

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Вибуховою хвилею розбиті вікна в під'їзді і посічені осколками стіни під'їзду.

Люди не постраждали.

Причини НП розслідує поліція і СБУ.

Раніше УНІАН повідомляв, що в місті Буча Київської області чоловік підірвав гранату поруч з компанією хлопців. Підозрюваного затримали, постраждалих доставили в лікарню.