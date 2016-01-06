У центрі Одеси стартував фестиваль Різдва (фотогалерея)

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, фестиваль стартував у Міському саду і на вулиці Дерибасівській.

В рамках фестивалю відбулося відкриття благодійного свята "Народні різдвяні гуляння".

Ініціатором проведення костюмованих народних різдвяних гулянь під відкритим небом виступив благодійний фонд "Добрий Самарянин".

Гості фестивалю відвідали Різдвяну ярмарок народних майстрів, взяли участь у святкових тематичних конкурсах та розіграшах призів. Учасникам народних гулянь представили реконструкцію Різдвяного Віфлеєму та українського села, а також провели для всіх бажаючих екскурсію по сторінкам різдвяної історії.

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В рамках благодійного проекту "Одеса-мама накриває!" для майже двох сотень дітей з соціально незахищених верств населення, що потребують особливої уваги, накрили під відкритим небом, на Дерибасівській, 50-метровий стіл, на якому були фрукти, солодощі, вареники, чай.

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Потім для дітей провели різдвяний спектакль "Радісна звістка". Кожен малюк отримав від Діда Мороза і Снігуроньки подарунок.