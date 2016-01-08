Заступник гендиректора телеканалу ATR заявив про напад на нього у Києві
Група невідомих молодиків намагалася напасти на заступника гендиректора телеканалу ATR Айдера Муждабаєва і кримськотатарського активіста Сеїт-Бекір Сулейманова.
Про це сам Муждабаєв повідомив на своїй сторінці в Facebook.
Це сталося у четвер ввечері в приміщенні кримськотатарського кафе Musafir Kiev в Києві.
"Група відвідувачів кафе спортивної статури в кількості 5 чоловік, спровокувавши конфлікт на побутовому ґрунті, почала нецензурно ображати нас, погрожуючи фізичною розправою із застосуванням вогнепальної зброї після того, як ми вийдемо з кафе або знайшовши нас пізніше", - пише Муждабаєв.
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"Завдавши кілька незначних ударів, ці люди вийшли з приміщення і зникли в невідомому напрямку. Побоюючись приведення погроз фізичної розправи, ми з Сеїт-Бекіром викликали поліцію Києва", - додає він.
За словами Муждабаєва, існує відеозапис інциденту в кафе.
Журналіст підкреслив, що "ніякого політичного підтексту в цьому інциденті немає".
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"Так, і, випереджаючи питання, це були не кримські татари", - також зазначив він.
Пізніше Муждабаєв розмістив пост з фото передбачуваних автомобілів нападників.
Як повідомляв УНІАН, раніше ATR опублікував відео штурму силовиками учасників блокади Криму.