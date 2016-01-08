Правоохоронці закликали водіїв утриматися від дальніх поїздок в умовах негоди

Як повідомили УНІАН в Управлінні безпеки дорожнього руху Національної поліції України, за повідомленням Гідрометцентру України, 8 січня вдень у більшості областей утримаються складні погодні умови - в Черкаській, Полтавській, Харківській, Сумській і Чернігівській - місцями сильний сніг, мокрий сніг, хуртовини, снігові замети, ожеледь; в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській - місцями налипання мокрого снігу та ожеледь. На дорогах країни ожеледиця.

Читайте такожСиноптики попереджають про подальше погіршення погодиПравоохоронці звертаються до водіїв з проханням не забувати: керування транспортними засобами в складних погодних умовах вимагає уважності, зосередженості та обережності.

«Вирушаючи в дорогу, перевірте технічний стан авто, зверніть особливу увагу на стан зовнішніх світлових приладів транспортних засобів, склоочисників, обігрівачів салону, подбайте про запас палива. Неухильно дотримуйтеся Правил дорожнього руху: не перевищуйте швидкість, користуйтеся пасками безпеки, дотримуйтесь безпечної дистанції та правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки). З особливою обережністю рухайтеся по мостах та естакадах, відмовтеся від ризикованих маневрувань. В умовах недостатньої видимості, рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями», - закликають водіїв у Нацполіції. Також просять під час різкого погіршення погодних умов, за можливості утриматися від поїздок на власному транспорті, особливо на далекі відстані.