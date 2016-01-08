Усі напрямки в’їздів до Дніпропетровська відкриті – міськрада

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської міської ради, за добу, через погодні умови, на дороги висипано майже 3 тис. тон посипальних матеріалів.

Читайте такожСиноптики попереджають про подальше погіршення погодиЦілодобово в обласному центрі працювало майже 100 одиниць снігоочисної, завантажувальної та посипальної техніки.

Наразі спецтехніка зосереджена на розчистці підйомів до центру міста та у місцях зупинок громадського транспорту.

За даними міського управління житлового господарства, зранку у місті працюють понад тисяча двірників. Вони розчищають прибудинкові території, тротуари та підходи до під’їздів. На це вже використано 23 тони посипальних матеріалів.

Як повідомляв УНІАН, через рясні снігопади 7 січня у другій половині дня вантажівкам перекрили основні напрямки в`їзду до Дніпропетровська - Запорізький, Донецький та Полтавський.