На Луганщині поблизу лінії розмежування знайшли значний арсенал боєприпасів (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, арсенал був прихований у підвалі нежилого п'ятиповерхового будинку.

Співробітники спецслужби вилучили зі схованки п'ять тротилових шашок по 200 грам кожна та п'ять електродетонаторів, понад 30 гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами до них, три протитанкові гранати, дві мінометні міни, майже 10 пострілів до гранатометів різних типів, 3,5 тисячі набоїв різного калібру тощо.

Тривають невідкладні оперативні дії для встановлення організаторів схованки.

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