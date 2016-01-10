У Сумах через аварію на одному з водозаборів без води залишились до 40 тисяч людей

Як передає кореспондент УНІАН, офіційний сайт Сумської міської ради повідомляє, що причиною відключення водозабору став вихід з ладу шафи управління станцією.

Читайте такожНа Донбасі 3 мільйони людей потребують поліпшення санітарно-гігієнічних умов - ЮНІСЕФ«Зупинили водозабір близько 8 години ранку. За інформацією комунального підприємства «Міськводоканал», вийшла з ладу шафа управління станцією. Енергетична служба підприємства виконує ремонтні роботи. Після їх завершення водопостачання буде поновлено», - йдеться у повідомленні.

Довідка УНІАН. Тополянський водозабір розташований на північно-західній околиці міста Суми в районі другої тераси правобережжя річки Псел. Експлуатацію водозабору розпочато в 1966 році.