У Сумах через аварію на одному з водозаборів без води залишились до 40 тисяч людей
У Сумах в Курському мікрорайоні через аварійне відключення Тополянського водозабору сьогодні вже півдня без водопостачання перебувають до 40 тис. людей, низка підприємств та організацій.
Як передає кореспондент УНІАН, офіційний сайт Сумської міської ради повідомляє, що причиною відключення водозабору став вихід з ладу шафи управління станцією.
Читайте такожНа Донбасі 3 мільйони людей потребують поліпшення санітарно-гігієнічних умов - ЮНІСЕФ«Зупинили водозабір близько 8 години ранку. За інформацією комунального підприємства «Міськводоканал», вийшла з ладу шафа управління станцією. Енергетична служба підприємства виконує ремонтні роботи. Після їх завершення водопостачання буде поновлено», - йдеться у повідомленні.
Довідка УНІАН. Тополянський водозабір розташований на північно-західній околиці міста Суми в районі другої тераси правобережжя річки Псел. Експлуатацію водозабору розпочато в 1966 році.