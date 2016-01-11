Розбірки на Драгобраті: "Бісу" викликали "швидку" під час судового засідання (фото, відео)

Про це повідомляє Mukachevo.net.

"У залі Ужгородського міськрайонного суду зібралося чимало громадськості. Представник обвинувачення на місці. У зал завели також підсудних, які виглядають дуже побитими, особливо Антон Окороков, який ледь зайшов до зали й відразу приліг на лавицю. У решти підсудних також помітні суттєві побої, в тому числі на обличчі", - йдеться в повідомленні.

За інформацією сайту, відразу після бійки на Драгобраті чотирьом з п'яти затриманих надали першу допомогу в Рахівській ЦРЛ.

Близько 17:25 суд оголосив перерву. Перед цим підозрюваний Антон Окороков, на прізвисько "Біс", почав вимагати невідкладну медичну допомогу.

Як повідомляв УНІАН, Закарпатська обладміністрація заявила, що бійку спровокуваличлени "Правого сектора".

За даними ОДА, 5 п'яних громадян близько 4 години ранку 10 січня увірвалися на турбазу"Хата магната" і змусили кухаря і бармена готувати їм їжу, хоча в той час на турбазі не було світла. А після цього влаштували п'яні розбірки з персоналом, в ході яких побили одного з кухарів і бармена, які з численними тілесними ушкодженнями були госпіталізовані, а також влаштували стрілянину з пістолетів. Постраждалі не є жителями Закарпаття, а приїхали на курорт "Драгобрат", щоб заробити кошти під час гірськолижного сезону.

У свою чергу в ході виниклої бійки самі нападники отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані.

Наразі їм оголошено про підозру в хуліганстві.