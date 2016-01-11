Місія ОБСЄ на вихідних зафіксувала у Комінтерновому близько 20 бойовиків "ДНР"

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва у Європі на вихідних зафіксувала близько 20 бойовиків "ДНР" у селищі Комінтернове Донецької області.

Як йдеться у звіті місії за вихідні, представники ОБСЄ продовжують спостерігати за безпековою ситуацією у Комінтерновому (23 км на північний схід від Маріуполя).

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"9 січня Спеціальна моніторингова місія спостерігала приблизно 20 членів "ДНР" у військовій формі - деякі з них були озброєними - навколо військової вантажівки «Урал»", - підкреслюється у повідомленні.

Спостерігачі ОБСЄ 9 та 10 січня під час перебування у селищі зафіксували два сплески ведення вогню зі стрілецької зброї.