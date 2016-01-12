У Харкові розпочався відбір претендентів до спецназу Національної поліції КОРД

У Харкові розпочався відбір претендентів до спецпідрозділу поліції Корпус оперативної раптової дії (КОРД).

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції України в Харківській області, відбір кандидатів розпочався 11 січня на базі Харківського національного університету внутрішніх справ.

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За даними поліції, для участі в конкурсі подали заявки 460 осіб. Насамперед представники добровольчих батальйонів, бійці спецбатальйонов поліції особливого призначення та інших підрозділів.

"Претенденти на службу в підрозділ мали за визначений нормативами час подолати дистанцію, здати підтягування на перекладині і так звані тести Купера - ряд вправ, розроблених американським лікарем в 1968 році для армії США, які визначають рівень фізичної підготовки", - зазначили в МВС.

"Під час відбору за результатами уважно стежать інструктори, які вже пройшли навчання у кращих фахівців із США. Ті претенденти, які за своїми показниками відмінно впоралися із завданнями, повинні будуть продемонструвати вогневу підготовку. Після чого на них чекають психологічні тести, п'ятиденний курс виживання і перевірка на поліграфі", - зазначив начальник відділу організації діяльності Департаменту КОРД Іван Худоба.

Кандидатів, які пройдуть відбір, розподілять за трьома групами – А, Б, С. До першої групи буде набрано 100 осіб, які стануть безпосередньо бійцями штурмового взводу, працівники другої групи здійснюватимуть фізичну охорону, третьої - охорону громадського порядку. Кількісний склад груп Б і С наразі не відомий.

Перед тим, як приступити до виконання завдань, бійці пройдуть двомісячний базовий курс навчання під керівництвом інструкторів.

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Як повідомляв УНІАН, у процесі реформування МВС у структурі Національної поліції створюється 6-тисячний Корпус оперативно-раптової дії - КОРД. Цей спецпідрозділ повинен професійно та якісно виконувати функції, які раніше покладалися на такі підрозділи, як «Беркут», «Сокіл», «Грифон» та інші.

16 жовтня 2015 року секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що КОРД буде головним ударним підрозділом поліції по боротьбі з організованою та озброєною злочинністю.