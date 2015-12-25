Суд у Росії відхилив скаргу адвокатів Савченко: льотчицю залишили під вартою до квітня

Про це повідомив у Twitter один із адвокатів Микола Полозов.

«Ростовський обласний суд залишив Надію Савченко під вартою. Росія вкотре порушила резолюцію ПАРЄ», - написав він.

Полозов також зауважив, що сьогодні розпочався другий тиждень голодування його підзахисної, яка незаконно утримується в російському СІЗО.

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Як повідомлялося, 17 грудня Донецький міський суд Ростовської області задовольнив клопотання прокурорів щодо продовження терміну утримання Савченко під вартою до 16 квітня наступного року.

Того ж дня Савченко оголосила про початок голодування з 18 грудня.

Як повідомляв УНІАН, Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли в Росію. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі щодо Савченко йдеться про замах на вбивство і вбивство, а також незаконний перетин кордону.

За даними адвоката, Савченко загрожує максимальний термін ув'язнення - 25 років.