Суд у Росії відхилив скаргу адвокатів Савченко: льотчицю залишили під вартою до квітня
Ростовський обласний суд у РФ відхилив скаргу захисту української льотчиці, народного депутата, делегата ПАРЄ Надії Савченко на рішення Донецького міського суду про продовження терміну її арешту.
Про це повідомив у Twitter один із адвокатів Микола Полозов.
«Ростовський обласний суд залишив Надію Савченко під вартою. Росія вкотре порушила резолюцію ПАРЄ», - написав він.
Полозов також зауважив, що сьогодні розпочався другий тиждень голодування його підзахисної, яка незаконно утримується в російському СІЗО.
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Як повідомлялося, 17 грудня Донецький міський суд Ростовської області задовольнив клопотання прокурорів щодо продовження терміну утримання Савченко під вартою до 16 квітня наступного року.
Того ж дня Савченко оголосила про початок голодування з 18 грудня.
Як повідомляв УНІАН, Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли в Росію. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.
В обвинувальному висновку у кримінальній справі щодо Савченко йдеться про замах на вбивство і вбивство, а також незаконний перетин кордону.
За даними адвоката, Савченко загрожує максимальний термін ув'язнення - 25 років.