49 тонн металобрухту дісталися міліції внаслідок спецоперації

На Житомирщині в рамках спецоперації правоохоронцями порушено 5 кримінальних справ за незаконні операції з металобрухтом та вилучено майже 49 тонн металу.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник УМВС України в Житомирській області Валерій ПРИСЯЖНЮК, "у червні міліцією Житомирщини посилено контроль за операціями, пов’язаними з металобрухтом, та активізовано роботу з попередження і розкриття фактів його розкрадання".

За його словами, основні зусилля правоохоронці регіону спрямували на виявлення та припинення порушень юридичними і фізичними особами законодавства, що регулює операції з металобрухтом.

При цьому В. ПРИСЯЖНЮК уточнив, що в рамках спецоперації також закриваються незаконні пункти прийому металобрухту, а до кримінальної та адміністративної відповідальності притягують осіб, причетних до таких злочинів та правопорушень.

За результатами цих перевірок в області з початку червня викрито 18 злочинів, пов`язаних зі створенням нелегальних пунктів прийому та зберігання металобрухту.