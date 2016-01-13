ЗМІ розповіли про затриману СБУ росіянку, яка втекла в Україну від режиму Путіна

Ще в грудні 2011 року, коли почалися масові опозиційні мітинги в Росії, Леонова разом з матір'ю почали ходити на них, пише Медуза. Крім цього, за словами матері, дочка з дитинства допомагала їй займатися волонтерською діяльністю - після другої чеченської війни і сама Ольга Леонова працювала в приватному благодійному фонді — допомагала сім'ям з хворими дітьми та біженцям із Чечні.

У свою чергу журналіст Євген Левкович, розповів, як Леонова ходила на акції до українського посольства. Більше того, 18 березня 2015 року на урочистому мітингу «Ми разом» на честь анексії Криму Росією Леонова разом з іншими опозиціонерами провела експеримент — записалася в масовку учасників акції, і зафіксувала на відео момент видачі грошей за участь в ній.

«Те, що вона — агент ФСБ — це досить смішно. Вона рухлива, активна і жвава дівчина, якій, як мені тоді здавалося, не вистачало викиду енергії», - сказав Левкович.

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Зі слів соратників, відомо, що Леонова приходила на чергування до місця вбивства Бориса Нємцова, щоб перешкодити комунальним службам прибрати квіти. Тої ж зими 2015 дівчину звільнили з роботи з формулюванням: «Ви чудовий фахівець, але ваша думка так сильно розходиться з офіційною політикою нашої держави...».

За розповідями Ольги Леонової, з зими 2015 року її дочка почала говорити: «Мама, я не можу тут більше, я задихаюся, мені все набридло». У квітні 2015-го вона поїхала в Україну з волонтерською, як пояснила, місією, але спочатку не збиралася там надовго залишатися.

За даними видання, в Україні Леонова займалася збором гуманітарної допомоги — спочатку в Маріуполі, потім в Харкові. «Наша гуманітарна місія допомоги мирному населенню займається евакуацією людей із зони бойових дій і підтримкою тих, хто там залишився, — розповів „Медузі“ український волонтер Євген Каплін. — Ми не фінансуємо військових і не допомагаємо їм. Якось нам привезли дві тонни продуктів, і Настя допомагала сортувати і розкладати це все по пакетах. Також допомагала збирати допомогу: у нас стояли намети-пункти прийому, там вона теж працювала». За словами Капліна, Леонова розповідала, що приїхала з Росії через політичні переслідування.

Відзначається, що Леонова планувала стати санінструктором або парамедиком в одному з цивільних корпусів батальйону «Азов».

Відомо також, що два чи три тижні вона пробула на базі «Правого сектора» в Люботині Харківської області. Але там вона нібито посварилася з активістами і пішла. Цей факт підтвердила і російська подруга Леонової Марія Полейко: «Її добре прийняли [в Україні], потім у неї був якийсь конфлікт [з учасниками „Правого сектора“]. Але знаючи Настю, я не дивуюся — її звичка казати правду різко і в лоб подобається далеко не всім».

При батальйоні «Азов» Леонова провела загалом півтора місяця в липні і серпні. Прес-служба полку прокоментувала ситуацію з Леоновою так: «Вона, за нашими даними, була в цивільному корпусі кілька днів. Намагалася вступити в ряди, але її не прийняли за порушення дисципліни». Що це були за порушення, в прес-службі уточнити не змогли.

У кінці серпня Леонова переїхала в Київ і влаштувалася працювати сомельє в один зі столичних ресторанів.

«За весь цей час вона [Леонова] не справила на мене враження терористки-екстремістки. Видно було, що її забавляло, що вона — росіянка — спілкується з „правосеками“ і „азовцями“. Тобто, з радикалами-екстремістами, на думку ненависного їй путінського режиму. Агресії або злості в неї я не помітив», — казав знайомий з Леоновою капітан-лейтенант ВМС України Максим Музика. Дівчина відвідувала пораненого військового в харківському госпіталі, ще пару раз вони бачилися в Києві — на презентації книги і в компанії друзів в барі.

Адвокат затриманої Віктор Губський розповів, що Леонова абсолютно несподівано була заарештована і стала проходити по справі диверсійно-розвідувальної групи на чолі з колишнім членом «Правого сектора» Олегом Мужчилем з позивним «Лісник».

«9 грудня 2015 року, за кілька годин до затримання Леонової, в іншому районі Києва відбувалася спецоперація по затриманню учасників терористичного угруповання. У ході операції загинуло двоє людей — сам Лісник і співробітник спецпідрозділу СБУ «Альфа» Андрій Кузьменко. За підсумками того дня СБУ відзвітувало про затримання шести осіб — трьох росіян і трьох українців. Їх імена тримаються в секреті до цих пір. За місяць, що минув з дня операції, ім'я Леонової стало єдиним, що потрапило в ЗМІ», - зазначає видання.

Еще одно письмо от Насти из СИЗО Опубліковано Anastasia Leonova 11 січня 2016 р.

Угруповання Мужчиля звинувачують у підготовці низки терактів у великих містах України — не конкретизуючи. По імені бійця не знали навіть його близькі соратники. Сторінка в фейсбуці, яку він вів, була створена на ім'я Сергія Амірова. У повсякденному ж спілкуванні його всі називали Лісником.

«Він очолював один з підрозділів ДУК (вийшов звідти за власним бажанням в кінці літа 2015-го). Був висококваліфікованим розвідником — диверсантом і авантюристом до мозку кісток. Воював, за його словами, в Другу чеченську (на боці чеченців). Сидів в „Матроської тиші“», — повідомляла його соратниця Олена Білозерська.

Також відомо, що Мужчиль захоплювався буддизмом. У цих колах він був відомий як Дорже Жамбо-лама був настоятелем буддистського монастиря Шейчен-Лінг в селищі Ольгине Волноваського району Донецької області.

За словами джерела в СБУ, спецслужби давно цікавилися групою Лісника у зв'язку з її радикальними настроями.

Леонова не приховувала, що була знайома з Лісником. Вони познайомилися на базі «Правого сектора» — обидва захоплювалися буддизмом. Мужчиль нібито хотів допомогти Леоновій залишитися в Україні — установлений термін її перебування в країні вже минав.

«По статті 258 (терористичний акт — УНІАН) Служба безпеки України нікого не затримує просто так, — заявив радник голови СБУ Юрій Тандит. — Затримали групу в різних містах, що складається з шести чоловік, з конкретних підозр. До цієї групи мають пряме відношення всі затримані, у тому числі три російських громадянина. Багато її [Леонової] слів про те, де вона була і з ким вона зустрічалася при перевірці не підтверджуються. Про цю громадянку ми поки не можемо говорити. Не можемо коментувати без дозволу слідчого. Служба безпеки України незабаром дасть коментар з цього приводу».

Адвокат Губський звертає увагу на нестиковки в тих матеріалах справи, які у нього є. Наприклад, з них випливає, що Мужчиль організував групу в грудні, а вже через десять днів відбулося їх затримання.

«Як за цей час дівчина могла встигнути увійти в угруповання і навіть підготувати терористичний акт, мені не зрозуміло. Для того щоб вважати підозру обґрунтованою, повинні, як мінімум, вказувати місце, час, обставини. Конкретика хоч якась-то повинна бути. А тут тільки обтічні фрази», — говорить адвокат.