Пол МакКартні встановив рекорд в Україні

Independence concert сера Пола МАККАРТНІ на Майдані Незалежності та пряму трансляцію в семи містах України, попри складні погодні умови в Києві, побачила рекордна в історії України кількість глядачів - 14 мільйонів осіб. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду Віктора Пінчука.

Тільки на київський Майдан, не зважаючи на грозу та зливу, прийшли близько 350 тисяч осіб.

Телетрансляцію дивилися близько 13,5 мільйонів глядачів. Як зазначено в прес-релізі, "Новий канал", який транслював телемарафон і концерт, отримав увечері 14 червня безпрецедентний рейтинг – 3,5, причому рейтинг залишався стабільним упродовж трьох з половиною години. Частка глядацької аудиторії становила 18,7%.

Пряму трансляцію на центральних площах великих міст України загалом побачили близько 150 тисяч осіб. На площі Свободи в Харкові зібралося близько 80 тисяч осіб, на Театральній площі в Одесі – близько 20 тисяч, стільки ж – біля пам`ятника Міцкевичу в Львові, у Донецьку в парку відпочинку ім. Щербакова – близько 15 тисяч. На Фестивальному причалі в Дніпропетровську – понад 35 тисяч осіб. У Севастополі, де концерт збігся із святкуванням Дня міста, близько 50 тисяч приєдналися до трансляції. У Чернівцях концерт зібрав близько 8 000 осіб.

Глядачі з інших міст України стали активними учасниками всеукраїнського марафону, присвяченого концерту й акції «Час бути разом». Через складні погодні умови зв`язок із супутником, який забезпечував зв`язок Києва з іншими містами, був надзвичайно нестійким. Команді марафону довелося вести ефір у режимі «живої верстки», в умовах періодичних відключень аудіо- та відеосигналів.

Незважаючи на такі критичні умови, під час марафону вдалося забезпечити включення всіх міст. Найважчою ситуація була з Харковом, де погода була такою ж, як у Києві: подвійний грозовий фронт робив включення практично неможливим, проте Харків з`явився в ефірі. Однак дедалі гірша погода змінила плани під час трансляції концерту - зокрема, не вдалося включити міста під час трансляції концерту, як це планувалося раніше. Сер Пол МАККАРТНІ на концерті привітав «усі міста України, які сьогодні з нами».