Німеччина не проти "маленького ЄС" для України, Молдови та Закавказзя

Німеччина підтримує польсько-шведський проект "Східного партнерства", заявила в понеділок в Гданьську канцлер ФРН Ангела Меркель на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

"Східне партнерство" пропонує створити форум регіональної співпраці країн ЄС з Україною, Молдовою, Грузією, Азербайджаном і Вірменією, а також - поки що тільки на експертному рівні - з Білоруссю.

"Я повністю підтримую польсько-шведську ініціативу ("східного партнерства"). Думаю, що для нас всіх має велике значення включення в політику сусідства наших сусідів на Сході", - сказала Меркель.

Прем`єр-міністр Польщі зазначив, що у Варшаві "довгий час працюють над східним виміром європейської політики".

"Сьогодні я був дуже радий почути про однозначну підтримку цього проекту. Це означає, що на найближчому засіданні (Єврокомісії) цей проект, важливий для всього Євросоюзу і для Польщі, стане фактом", - цитує Туска РІА "Новости".

Реалізація проекту "Східне партнерство", на думку авторів проекту, повинна привести до відміни візового режиму ЄС з зазначеними країнами, а також до створення зони вільної торгівлі послугами і товарами. Крім того, проект передбачає підписання договорів про співпрацю з кожною з названих країн за зразком договору, про який нині ЄС веде переговори з Україною.

Керівництво України розраховує, що у вересні 2008 року буде підписаний новий, розширений договір з Євросоюзом, в якому для неї з`явиться "чітка перспектива членства в ЄС".