Геймери з усієї України з`їдуться на Всеукраїнський фінал Чемпіонату світу з кібер-ігор

5-6 серпня в Києві пройде Всеукраїнський фінал Чемпіонату світу з кібер-ігор (World Cyber Games 2006). Про це кореспонденту УНІАН повідомили в оргкомітеті чемпіонату.

У змаганнях візьмуть участь 144 геймери - переможці регіональних відбіркових ігор із Києва, Харкова, Донецька, Дніпропетровська, Львова, Сімферополя і Одеси. Змагання між учасниками пройдуть у п`яти дисциплінах: Counter Strike, War Craft, Star Craft, FIFA і Need for Speed.

Довідка УНІАН. Організатором World Cyber Games в Україні виступає компанія Samsung Electronics.

World Cyber Games - Чемпіонат світу з кібер-спорту, який щорічно збирає сотні гравців з усього світу. WCG, що проводиться з 2000 року, є лідером в області цифрових розваг. Ініціатором проведення Чемпіонату світу з комп`ютерних ігор шість років тому виступила Південна Корея, де змагання геймерів підтримали уряд країни і міністерство освіти. У 2006 р. Гранд-фінал WCG вперше за історію існування ігор пройде в Європі - в італійському місті Монца з 18 по 22 жовтня.