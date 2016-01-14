"Нетранспортабельного" для суду мажора, який збив на смерть жінку у Києві, зняли у курилці

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Дмитро Гнап.

"Суду не буде. Стас "порок серця" Толстошєєв, він же "дитя пороку", залишається у лікарні. Тільки що слідчий київської поліції Лебідь Вадим сказав, що Толстошєєв не поїде до суду до одужання та транспортабельності. Коли це буде - не знає. Привіт правосуддя", - пише журналіст.

Ну ось і все. Суду не буде. Стас "порок серця" Толстошеєв, він же "дітя пороку", залишається в лікарні. Щойно слідчий... Опубліковано Дмитром Гнапом14 січня 2016 р.

В соціальних мережах з'явилося фото, на якому 22-річного Толстошєєва зафіксували під час паління в лікарні.

"Я зараз у палаті мажора Стаса Толстошєєва. У столичній лікарні швидкої допомоги. Його мати накинулася на мене зі словами: "Хто вам дозволив знімати? Хто все це замовив?" І викликала поліцейських. І вони приїхали. Цілий підполковник Андрій Умрихін у супроводі офіцерів. Зараз опитають її, а потім я буду давати пояснення. А ось лікар Ігор Шиманський, який вважає Стаса Толстошеєва нетранспортабельним для суду. На останньому фото, яке випадково зняли відвідувачі лікарні, ви можете побачити Стаса в місцевій курилці, на 9-му поверсі. Бачите, як йому тяжко?", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня у Дніпровському районі столиці, поблизу станції метро "Лівобережна", водій іномарки виїхав на тротуар і збив на смерть літню жінку, ще один чоловік отримав травми.