"Завалили місто дешевими цукерками": підприємці окупованої Керчі скаржаться на стихійних торговців з РФ

Про це повідомляє Крим.Реалії.

За словами місцевих підприємців, мало хто з приїжджих торгують, маючи необхідні дозволи на торгівлю.

«Завалили місто дешевими цукерками! Ні за місце не платять, ні податки в місцевий бюджет. У кращому випадку, якщо у когось з них є патент, то всі відрахування йдуть до бюджету Краснодарського краю або якогось ще. А ми тут за все платимо, і в Пенсійний фонд та в податкову! І що ми маємо?» - розповів один з підприємців.

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В основному, торгують жителі Краснодарського краю, привезли до Керчі недорогі цукерки, ковбасу, посуд і різного роду промтовари. При цьому лотки з товаром ставили як на Центральному ринку, так і у дворах житлових будинків.

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Про низьких заробітках у зв'язку з великою кількістю приїжджих торговців підприємці розповіли напередодні і на зустрічі з так званим керівництвом міста при обговоренні проблеми відключення електроенергії. Коли окупаційна влада зажадала від представників дрібного і середнього бізнесу повністю перейти на генератори, підприємці поскаржилися, що не можуть дозволити собі покупку палива в таких кількостях, оскільки, за їхніми підрахунками, в місяць на ці цілі необхідно виділяти суму в межах 10 -15 тисяч рублів (3,1 - 4,7 тисячі гривень), що не під силу в умовах невеликої виручки.

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Реакції окупаційної влади на скарги керченських підприємців на заїжджих конкурентів поки що немає.

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