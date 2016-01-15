Власниця квартири, яка вибухнула в Українську, перед інцидентом розпивала спиртне з подругою - поліція

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Донецькій області.

Встановлено, що вибух стався, коли власниця вийшла на кухню і запалила сірник. Батько в цей час був на роботі.

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"Попередньо встановлено, що у двокімнатній квартирі перебували дві жінки - господиня 1983 року і її подруга 1995 року народження і троє дітей. Жінки знаходилися в залі, вони вживали спиртні напої. Коли господиня вийшла на кухню і запалила сірник, стався вибух. Обидві жінки і старша дівчинка отримали опіки, молодші діти загинули. Батько в цей час був на роботі", - сказано в повідомленні.

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За деякими даними, 32-річна жінка та її старша дочка перебувають у реанімації з опіками верхніх дихальних шляхів, опіками обличчя і тіла. У жінки-відкритий перелом ноги.

У м. Українськ Донецької області близько 09:00 в квартирі на 5-му поверсі багатоквартирного будинку стався вибух побутового газу. В результаті вибуху були пошкоджені стіни та вікна в самій квартирі і в квартирах поруч.

В результаті вибуху загинули двоє дітей. Жінка та 9-річна дівчинка отримали важкі травми і перебувають в лікарні. В даний час проводяться пошуково-рятувальні роботи, до яких залучено всього 19 одиниць техніки та 60 людей. У прокуратурі повідомляли, що без застосування техніки розібрати завали не вдасться.