СБУ завадила мешканцям сумського прикордоння насолоджуватися забороненим телеканалом "Звезда"

Про це УНІАН повідомила керівник прес-групи управління СБУ в Сумській області Олеся Рапута.

"Житель прикордоння створив у місті Середина-Буда мережу кабельного телебачення без відповідних ліцензій і дозволів. В його незаконній мережі транслювався в тому числі і російський телеканал, який розповсюджує відверто антиукраїнські телепрограми і пропагує культ війни, насильства і сепаратизму", - зазначила Рапута.

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За матеріалами УСБУ в області органами Національної поліції 15 січня за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 300 (розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості) Кримінального кодексу України.

Зазначимо, що Середино-Будський район є в переважній більшості російськомовним (79% в 2001 році) і найбільшим російськомовним у Сумській області, у ньому традиційно спостерігається підвищена популярність проросійських політичних сил відносно інших районів області. Місто Середина-Буда розташоване безпосередньо на кордоні з РФ і є найпівнічнішим в Україні.