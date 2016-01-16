На Сумщині грип забрав життя п'яти осіб

У Сумській області від грипу померли 5 осіб, зокрема, в Буринському районі – 2 хворих та по одному – в Конотопському, Білопільському районах та місті Суми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської обласної ради, про це сьогодні доповів начальник управління охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації Сергій Бутенко в ході наради щодо ситуації у регіоні із захворюваністю на грип за участі провідних фахівців, керівників відповідних структурних підрозділів, головних лікарів, депутатів обласної ради.

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За словами Бутенка, всіх померлі займались самолікуванням і несвоєчасно звернулись по медичну допомогу.

«У цілому по області не перевищений епідемічний поріг, однак в окремих регіонах ситуація критична. Це Білопільський, Буринський, Краснопільський, Липоводолинський райони, а також міста Ромни та Охтирка. В Бурині епідемічні показники перевищені у 4 рази», – заявив чиновник.

При цьому Бутенко зазначив, що коштів, які потрібні для подолання епідемії, недостатньо. Також, за його словами, кричущою є проблема в обласних лікарняних закладах з обладнанням, адже воно застаріле і його недостатньо, не вистачає також ліжок та лікарських засобів.

Своєю чергою головний лікар обласної дитячої лікарні Ганна Богданова заявила, що медзаклад не має найнеобхіднішого.

«В інфекційному відділенні дитячої обласної клінічної лікарні перебуває 67 малолітніх хворих. Одна дитина – у вкрай тяжкому стані. Ми не маємо найнеобхіднішого – пульсометрів, які дозволяють виявити у хворого атипову пневмонію», – сказала Богданова.

Підсумовуючи нараду, голова Сумської обласної ради Семен Салатенко визначив алгоритми майбутніх дій. Так, керівникам районів рекомендовано вжити всіх заходів спільно із сільськими радами, інвесторами щодо наповнення резервних фондів для боротьби з епідемією, системно проводити роз’яснювальну роботу у ЗМІ, аби люди звертались до лікарів на першій стадії захворювання.

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Постійна комісія обласної ради, яка опікується сферою медицини, найближчим часом має розглянути питання щодо виділення коштів на придбання пульсометрів для обласних медзакладів і придбання рентген-апаратів для дитячої обласної та Ямпільської районної лікарень. Управлінню охорони здоров’я ОДА доручено підготувати пропозиції щодо збільшення медичної субвенції для Сумської області.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня у МОЗ заявили, що в Україні немає епідемії грипу, оскільки на даний момент показники захворюваності не перевищують епідемічні пороги в жодному регіоні.

За оперативними даними МОЗ, за перший тиждень 2016 року на грип та ГРВІ в Україні захворіло 123 тис. 789 осіб, з них понад 76 тисяч - діти віком до 17 років.

Станом на 14 січня 2016 року зареєстровано 25 підтверджених лабораторно летальних випадків від грипу.

У деяких регіонах у школах оголошено карантин з метою запобігання розповсюдженості захворювань на грип та ГРВІ.