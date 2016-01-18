У понеділок очікуються снігопади й хуртовини, поліція просить водіїв утриматися від поїздок

Як повідомляє Управління безпеки дорожнього руху Департаменту превентивної дії Національної поліції України, 18 січня в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Харківській та Сумській областях надзвичайно складні погодні умови: дуже сильні снігопади, сильні хуртовини, снігові замети при сильному вітрі; в Приазов'ї, Дніпропетровській та Луганській областях місцями сильні опади, ожеледь і налипання мокрого снігу; на дорогах країни ожеледиця.

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Правоохоронці звертаються до водіїв з проханням без нагальної потреби не виїздити на власному транспорті, а тим, хто виїхав, - уважно слідкувати за повідомленнями щодо стану проїзду дорогами України, неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху.

Якщо під час руху водій побачив, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду, він має викликати на допомогу аварійні служби або телефонуйте «102».

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Як повідомляв УНІАН, синоптики попереджають про суттєве ускладнення погодних умов 17-18 січня. Протягом 17-18 січня на території Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської, Полтавської, та 18 січня Харківської і Сумської областей очікуються складні погодні умови.