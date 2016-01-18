"Організація вождистського типу": у Яроша розповіли про вибір назви для його нового руху

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила блогер, журналіст і боєць українського Добровольчого корпусу Олена Білозерська.

Вона зазначила, що назва ще може змінитися, але рішення включити в нього прізвище Яроша принципове, "від цього ми не відмовимося".

При цьому, за словами Білозерської, вона пропонувала більш лаконічний варіант - "Люди Яроша", а сам екс-лідер ПС взагалі був проти того, щоб рух називали його іменем.

"Сам Дмитро Ярош дуже довго був проти свого імені в назві – по-перше, зі скромності, по-друге, не хотів, щоб про нас говорили – ось саме те, що деякі з вас вже зараз активно строчать в коментарях. Але нам вдалося його переконати", - написала вона.

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Білозерська також зазначила, що це рішення не було одноголосним, багато членів нового руху вважають, що потрібно орієнтуватися лише на ідею, а не на людину. Однак їх переконали побратими, які впевнені, що орієнтуватися треба саме на особу, якій вони довіряють і який представляє структуру, а не на абстрактні привабливі ідеї, які кожна політсила може внести у свою програму.

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"Організація вождистського типу"? Саме так. Кого це не влаштовує – швидко йдуть в інші структури або створюють свої", - написала Білозерська.

Як повідомляє УНІАН, 11 листопада Ярош оголосив про вихід з "Правого сектора". Депутат підкреслив, що він категорично заперечує "псевдореволюційну діяльність, яка загрожує існуванню держави Україна і плямує репутацію патріотів". Разом з Ярошем з "Правого сектора" вийшли 5-й і 8-й батальйони, а також 15-й запасний батальйон ДУКа (Харківська область) і медичний батальйон "Госпітальєри".

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У "Правому секторі" заявили, що Ярош не послабив рух своїм відходом. В організації побажали колишньому лідерові та його однодумцям успіхів у революційній діяльності. Пізніше бійці запропонували йому особисто очолити український Добровольчий корпус "Правий сектор", на що він погодився.

28 грудня Ярош оголосив про створення нового суспільно-політичного руху.