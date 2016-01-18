В Миколаївській області погіршилась погода, снігові перемети сягли 2 метрів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Миколаївської облдержадміністрації, про це йшлося під час засідання обласного оперативного штабу.

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«Найбільш складні погодні умови в Миколаївському, Березанському, Новобузькому, Братському й Казановському районах – там снігові перемети місцями сягають 1-2 метра, а от у Снігурівському районі – після мокрого снігу, дощу вдарив мороз, на дорогах ожеледь, кілька повалених дерев, аварійники ліквідують пошкодження на електролініях», - повідомили в ОДА.

Як повідомила директор департаменту освіти, науки і молоді Алла Веліховська, всі навчальні заклад пішли на тимчасові канікули, в деяких дитячих садочках організовано чергові групи.

1168 жителів Миколаївської області звернулися за медичною допомогою, 460 – це жителі обласного центру. У трьох пацієнтів переохолодження.

Загалом 1,8 тисяч комунальників і 458 одиниць техніки вийшли на боротьбу зі стихією в Миколаївській області. Зокрема й 63 одиниці техніки і 98 працівників Служби автомобільних доріг.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаївській області внаслідок снігопаду та сильного вітру без електропостачання залишилися 47 населених пунктів, 17 січня з 7.00 в області обмежено рух автотранспорту на дорогах загального користування. Обласна влада оголосила 18 і 19 січня в області вихідними днями.