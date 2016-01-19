Чергове "вкидання" РФ: Командир "Азова" прокоментував фейковое відео з погрозами Нідерландам

Про це заявив нардеп, командир "Азова" Андрій Білецький, повідомляє "112 Україна".

"Говорити про такі речі абсолютно абсурдно. Заява, весь цей спектакль, насправді, абсолютно абсурдний, рейкова річ, поширена через, як вже відомо тепер, через російські канали, в першу чергу. Все, що там зроблено, зроблено дуже неякісно. Ні форма не відповідає формі бійців "Азов", навіть зброя, що використовується на цьому відео, є не справжньою зброєю, а бутафорською імітацією, іграшками, за великим рахунком. Безумовно, прикро для бійців те, що їх використовують у такому світлі для російської пропаганди в Європі. Навіщо це було зроблено? Зараз, як ми знаємо, 6 квітня в Голландії буде проходити референдум з приводу Асоціацію України і ЄС. Тобто, підтримують голландці чи не підтримують. Для того, щоб уряд розглянув це питання, тобто відмовив Україні в асоціації, треба щоб проголосувала як мінімум третина населення Нідерландів. Для розкрутки, для мобілізації цього антиукраїнського потенціалу потрібні якісь подібні вкидання. Зараз для цього вкидання був використаний полк "Азов", - заявив Білецький.

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За словами Білецького, вже відомо, що цей фейк був розкручений російським сегментом соцмереж.

"Єдине, що ми знаємо в даний час, що перші акаунти, де воно з'явилося і як воно далі розкручувалося, це були акаунти на території Росії. Це були росіяни, фейкові моменти, які були створені за 5 хвилин до появи цього відео", - зазначив Білецький.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в YouTube з'явилося відео, де люди в масках, які видали себе за "Азов", погрожують громадянам Нідерландів терактами у разі, якщо держава не ратифікує Угоду про асоціацію України і ЄС. Невідомі на відео також спалюють прапор Нідерландів.

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У той же час, в полку "Азов" відразу повідомили, що відео – "фейк" і вказали, що зовнішній вигляд і форма одягу людей на відео відрізняється від "азовців".

Як відомо, у квітні в Нідерландах пройде референдум, на який виноситься питання: ви "за" чи "проти" ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?