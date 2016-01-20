Негода не залишає Україну: по всій території оголошено штормове попередження

07:59, 20 січня 2016
Суспільство
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У середу, 20 січня, синоптики оголосили по Україні штормове попередження.

Зима, погода, снег / Фото УНИАН

Про це повідомили в Укргідрметеоцентрі.

20 січня на Лівобережжі окремі пориви вітру 15-20 м/с; на дорогах країни очікується ожеледиця.

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Зазначається, що температура вночі сягатиме -10…-15, в Карпатах та місцями на Прикарпатті -16…-21, у східних областях, Приазов'ї та Криму -5…-10 морозу; вдень -4…-9, на Закарпатті та крайньому півдні країни 0…-4. 

У столиці сьогодні істотних опадів не очікується. Температура вночі -10…-12, вдень -6…-8.

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