В адвокатів немає інформації щодо обміну Сенцова на російських ГРУшників

Про це повідомила сестра Олега Сенцова Наталія Каплан, повідомляє "Громадське".

"Ніякої конкретної інформації щодо обміну немає ні у нас, ні у адвокатів. Ми намагалися знайти кінці, хто з ким домовлявся, хоча б імена…Зараз це все на рівні чуток, ніхто ні з ким не зв’язувався", – сказала Каплан.

За її словами, Олег Сенцов зараз "нормально тримається, але сподівається на обмін. Для нього це надія номер один".

Читайте такожУ Парижі покажуть фільм про суд над Сенцовим і КольченкомНагадаємо, раніше голова центру звільнення полонених Володимир Рубан заявляв, що в Росії погодились на обмін Сенцова та Кольченка на військових Александрова та Єрофеєва.

Він повідомив, що центр на зустрічі в Мінську отримав пропозицію щодо обміну Сенцова на Єрофеєва, проте українська сторона запропонувала обмін "два на два": двох російських спецпризначенців на Сенцова і Кольченка.