У Дніпродзержинську затримали громадянина Німеччини, що підозрюється Інтерполом у торгівлі людьми

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління поліції в Дніпропетровській області, 34-річний чоловік підозрюється у торгівлі людьми та участь у злочинній групі з метою переправлення осіб для подальшої сексуальної експлуатації. Він переховувався в Дніпродзержинську.

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Громадянин Німеччини доставлений в Дніпродзержинський відділ поліції, де оформлено його затримання у відповідності зі ст. 208 КПК України.

Зараз зловмисник знаходиться під вартою. Незабаром він буде екстрадований з України до Німеччини для подальшого притягнення до кримінальної відповідальності.

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