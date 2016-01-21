У Краматорську керівник міграційної служби вимагав хабарі за відновлення паспортів України

Посадовець систематично вимагав та отримував неправомірну вигоду за відновлення та видачу паспортів громадян України від місцевих мешканців та осіб, які переселились до Краматорська з тимчасово окупованих територій Донецької області. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Краматорської місцевої прокуратури.

Читайте такожСБУ затримала на хабарі депутата Бориспільської райради від партії Ляшка (фото)

Через посередників за кожен відновлений паспорт начальник відділу отримував від 1 тис. до 2,5 тис. грн, йдеться в повідомленні.

Слідчі дії тривають. За ухвалами суду на робочому місці та за місцем мешкання фігуранта та його співучасників проводяться обшуки.

Вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України та обрання запобіжного заходу.