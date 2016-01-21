Поклонська погрожує 15 роками в'язниці за створення кримськотатарського батальйону
Так звані слідчі органи управління ФСБ у Криму порушили "кримінальну справу" за фактом створення кримськотатарського батальйона в Херсонській області.
Про це повідомила "прокурор республіки" Наталія Поклонська, повідомляє ТАСС.
"За фактом створення незаконного збройного формування на території Херсонської області, про який говорив Іслямов, прокуратурою республіки були направлені матеріали в слідчі органи УФСБ у Криму. Сьогодні прийнято рішення про порушення кримінальної справи за ознаками частини 1 статті 208 КК РФ", - повідомила Поклонська.
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Дана стаття в Росії передбачає санкцію у вигляді позбавлення волі до 15 років.
Як повідомляв УНІАН, Іслямов 20 грудня 2015 р. анонсував створення кримськотатарського добровольчого батальйону. Тоді він зазначив, що батальйон має увійти до складу ЗСУ.