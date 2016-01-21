Поклонська погрожує 15 роками в'язниці за створення кримськотатарського батальйону

Про це повідомила "прокурор республіки" Наталія Поклонська, повідомляє ТАСС.

"За фактом створення незаконного збройного формування на території Херсонської області, про який говорив Іслямов, прокуратурою республіки були направлені матеріали в слідчі органи УФСБ у Криму. Сьогодні прийнято рішення про порушення кримінальної справи за ознаками частини 1 статті 208 КК РФ", - повідомила Поклонська.

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Дана стаття в Росії передбачає санкцію у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Як повідомляв УНІАН, Іслямов 20 грудня 2015 р. анонсував створення кримськотатарського добровольчого батальйону. Тоді він зазначив, що батальйон має увійти до складу ЗСУ.