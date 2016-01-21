Підозрюваного у держзраді екс-заступника командуючого ВМС України викликають на допит до військової прокуратури

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, Єлісєєву повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч.1 ст.111 (державна зрада) і ч.1 ст.408 (дезертирство) КК України.

«Прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України підполковником юстиції Чорним О.Д. відповідно до вимог ст.ст. 36, 112, 133 КПК України на 10 годину, 26 січня 2016 року до приміщення військової прокуратури Південного регіону України за адресою м. Одеса, вул. Пироговська 11, тел.731-47-08, для проведення допиту викликається підозрюваний у кримінальному провадженні № 41015161010001139 Єлісєєв Сергій Станіславович, який в останній раз був зареєстрований за адресою АР Крим м. Севастополь, проспект Античний буд. 6, кв. 51.», - йдеться у повістці.

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Як повідомляв УНІАН, віце-адмірал обгрунтовано підозрюється у тому, що в лютому – березні 2014 року, зрадивши військовій присязі та з метою сприяння іноземній окупації території Криму, вчинив дезертирство зі служби, а в подальшому вступив на військову службу у збройні сили країни-агресора та, перебуваючи на посаді заступника командувача Балтійського флоту ВМС РФ, сприяє цій державі у підривній діяльності проти України.

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Санкція ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада) передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. Санкція ч. 1 ст. 408 КК України (дезертирство) передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.