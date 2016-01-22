У Черкасах рівень захворюваності на грип та ГРВІ перевищив епідеміологічний поріг

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Черкаському міському управління ГУ Держсанепідслужби у Черкаській області, станом 21 січня на грип чи ГРВІ захворіли 3224 жителі Черкас. Інтенсивний показник на 10 тис. населення становить 113,7 осіб, що вище епідемічного порогу на 10,5%. Серед хворих, кількість дітей та підлітків становить 47%.

З 14 по 20 січня у Черкасах було обстежено вірусологічно 53 особи і у 14 виявлено вірус грипу пандемічного типу А/H1N1, зокрема у 12 дорослих та 2 дітей. До лікарень було госпіталізовано 233 хворих, з них дітей та підлітків - 122.

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Як повідомляв УНІАН, в Черкаській області через ускладнення від захворювання на пандемічний (свинячий) грип з початку епідемічного сезону (з жовтня 2015 року) померло 7 людей, з них двоє – цього року.

У Черкасах у школах міста з 19 січня по 23 січня включно запроваджено карантин.

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Станом на 18 січня в Черкаській області перевищення епідеміологічного порогу захворюваності на грип та ГРВІ було зафіксовано у двох районах - Христинівському та Городищенському.