В окупованому Криму судять місцевого жителя, який вивісив прапор України над своїм будинком
У кримському селищі переслідують місцевого жителя, який встановив на своєму будинку прапор України.
Українця Володимира Балуха із села Серебрянка Роздольненського району Криму судять через те, що він встановив український прапор на будинку, передає "Новая газета".
Наголошується, що в грудні 2013 року, з початком Майдану, Володимир вивісив на даху свого будинку прапор України, який висів і після "референдуму". При цьому Балух зазначає, що так званого приєднання півострова до РФ він не визнає.
Коли в квітні 2015 року в його будинок прийшли співробітники ФСБ, він вирішив побути у друзів. Коли після 11 днів Балух повернувся додому, дізнався, що за цей час силовики були у його матері 4 рази, в його будинку теж, а прапор України був зірваний.
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"Дружина розповіла, що мене запідозрили в крадіжці коробки від трактора Т-74", - повідомив він.
А 14 листопада до нього знову приїхали, звинувачуючи в крадіжці автомобіля ВАЗ-2106.
Після затримання Балуха у його будинку відбувся обшук, правда, ні автомобіля ВАЗ-2106, ні навіть слідів від нього не виявили. В результаті справу порушили за статтею 319 КК РФ "Образа представника влади": покарання за неї не жорстке — до року виправних робіт.
Як повідомляв УНІАН, суд тимчасово окупованого Сімферополя заочно заарештував народного депутата України Мустафу Джемілєва.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив його адвокат Джеміль Темішев. За його словами, Джемілєв оголошений у федеральний розшук.