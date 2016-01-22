У Хмельницькій області почалася переатестація поліцейських

У Хмельницькій області почалась переатестація поліцейських.

Про це глава Національної поліції України Хатія Деканоідзе повідомила сьогодні під час відеоселекторної наради з керівниками структурних і територіальних підрозділів НПУ, поінформували УНІАН у Департаменті комунікації Нацполіції.

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За її словами, вже розпочато атестацію працівників Головного управління Національної поліції України у Хмельницькій області. Також готується атестація працівників поліції Волині.

Деканоідзе також повідомила, атестацію працівників поліції Києва і Київської області планують закінчити упродовж тижня. Зараз спостерігається незначний процент "відсіву" працівників, які не пройшли атестацію. Переважна частина з цієї категорії – керівники різного рівня поліції Києва. Натомість рядові поліцейські атестацію проходять нормально.

"Жодних проблем у рядового складу з атестацією немає", – підкреслила Деканоідзе.

Як повідомляв УНІАН, переатестація співробітників апарату Нацполіції, головних управлінь НП в місті Києві та Київській області розпочався 18 листопада 2015 р.

Мова йде про тих, хто тимчасово був призначений на свої посади у новоствореному органі. Залишитись на тій же позиції або обійняти нову вони зможуть тільки після переатестації.

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Переатестацію всіх працівників поліції планується провести упродовж півроку.

Загалом атестацію у Києві та області повинні пройти близько 13,5 тис. співробітників Нацполіції, в тому числі й апарату.

12 січня 2016 р. було підписано наказ про початок атестації співробітників Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області. У цій області підлягають атестації близько 2,2 тис. співробітників поліції.