В'ятрович: у Києві має з'явитися пам'ятник Симону Петлюрі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович сьогодні на брифінгу в Києві.

Він зазначив, що надзвичайно важливим аспектом цього указу «Про заходи з відзначення сторіччя подій Української Революції 1917–21 років» є та його частина, яка спонукає до встановлення місць пам’яті, пов’язаних з Революцією 1917-21 років.

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«На жаль, донедавна в Україні в місцях пам’яті, пов’язаних з цим періодом були виключно комуністичні за змістом, мова йшла про виключно пам’ятники, пов’язані з так званою Жовтневою революцією та різного роду діячами більшовистського руху. Зараз в процесі декомунізації, яка триває по всій Україні, ми поступово позбуваємося цієї тоталітарної спадщини, від цих місць пам’яті, пов’язаних з діячами більшовистського режиму, з тими хто боровся проти української державності, очевидно, що на цьому місці повинні постати інші місця пам’яті, пов’язані вже з тими людьми, які боролись за незалежність», - заявив В'ятрович.

В цьому контексті, за його словами, надзвичайно важливо, щоб в Києві постав пам’ятник Симонові Петлюрі.

«Ми переконані, що на виконання цього указу в цей період між 2017 та 2021 роком в Києві має постати пам’ятник Симонові Петлюри», - зауважив він.

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Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко оголосив 2017 рік в державі роком Української Революції 1917-21 років.

Зазначається, що більша інформованість суспільства про події української історії є дуже важливою частиною забезпечення національної безпеки держави для того, щоб протистояти міфам, які поширює агресор, міфам «російського світу», зокрема тому, що нібито Українська держава створив Ленін, що нібито вона виникло з уламків Радянського Союзу, що нібито Сталін об'єднав її у сучасних кордонах.