В Україні в рамках декомунізації нові назви отримають ще 63 села, селища та один район

Як повідомили УНІАН в Українському інституті національної пам'яті (УІНП), таке рішення ухвалив сьогодні Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування на засіданні за участі представників УІНП у рамках втілення декомунізаційних законів.

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Найбільше населених пунктів буде перейменовано у Харківській області - 18, у Чернігівській - 16, по 11 - у Донецькій та Кіровоградська областях, 4 - на Київщині і по одному у Закарпатській, Луганській, Херсонській та Черкаській областях.

Комітет сьогодні розглянув другий пакет пропозицій органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій щодо перейменування населених пунктів та районів.

Цього разу із 86 подань, що надійшли комітетові, його члени погодили 64 нові назви. Їхній перелік оприлюднено на сайті УІНП. Щодо решти подань комітет звернеться до місцевих рад з пропозицією повернути собі історичні назви та врахувати рекомендації експертів УІНП.

Крім того, 10 місцевих громад забажали залишити старі найменування. Але це порушення закону, оскільки вони містять символіку комуністичного тоталітарного режиму, зауважили в УІНП. Комітет ще раз надішле роз'яснення керівникам органів місцевого самоврядування у цих населених пунктах.

Раніше комітет підтримав назви для 108 населених пунктів.

В УІНП нагадали, що в Україні триває другий етап декомунізації згідно з законом «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». До 21 лютого парламент України на підставі подань місцевих громад має визначитися із новими назвами для населених пунктів, чиї назви містять символіку комуністичного тоталітарного режиму.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2015 р. профільний комітет ухвалив рішення щодо перейменування Артемівська на Бахмут, Кіровограда – на Інгульськ, Дзержинська - на Торецьк, а Іллічівська - на Чорноморськ.