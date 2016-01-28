У Черкасах вулиці наркомів СРСР перейменували на честь героїв АТО

Як повідомляє прес-служба Черкаської міськради, 27 січня мер Черкас Анатолій Бондаренко підписав розпорядження про перейменування об'єктів топоніміки міста.

Так, парк імені 50-річчя Радянської влади в мікрорайоні Соснівка відтепер буде називатися Сосновим Бором.

Вулиця Луначарського перейменована на вулицю Генерала Момота, а вулиця Орджонікідзе - на вулицю Сергія Амброса. Обидва воїни загинули в зоні проведення АТО на сході країни.

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Вулицю Чекістів перейменовано на вулицю Привокзальну, а вулицю Котовського - на вулицю Михайла Грушевського.

Як зазначив міський голова, приймаючи це рішення, він прислухався до думки суспільства та врахував рекомендації топонімічної комісії.

14 січня депутати Черкаської міськради прийняли рішення про повернення історичних назв 6 вулицями міста, назви яких не підпадають під дію закону про декомунізацію.

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Так, вулиця Мініна і Пожарського перейменована на вулицю Соснівську, вулиця Піонерська - на Митницьку, провулок Герцена – на провулок Хижняківський, вулиця Сєдова - на Новопречистенську, узвіз Клубний - в Остіжний, вулиця Чкалова - на Татинецьку.

Проте Бондаренко ветував це рішення міськради, оскільки та ухвалила його з порушенням процедури.

Однак, як передає кореспондент УНІАН, на сьогоднішній сесії депутати Черкаської міськради подолали вето міського голови.