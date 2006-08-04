В Україну повертається спека

5 серпня за прогнозами синоптиків у західній частині України очікується хмарна погода, дощі, грози, місцями сильні дощі, град. Температура вночі 14-19°, вдень 22-28°. На решті території буде суха спекотна погода. Температура вночі 20-25°, вдень 29-34°, у південних, східних областях та в Криму місцями 35-38°. Вітер південно-східний з переходом вдень у західних областях на західний, 5-10 м/с, при грозах окремі шквали 15-20 м/с.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

6-7 серпня в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях буде хмарно з проясненнями, дощі, грози, місцями сильні дощі, град, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 17-22°, у західних областях 13-18°, вдень 21-26°, 6 серпня у північних областях та на Черкащині 27-32°.

На решті території буде мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише 7 серпня в Одеській, Кіровоградській та Миколаївській областях пройдуть короткочасні грозові дощі, подекуди град, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 20-25°, вдень 29-34°, в Криму, Приазов’ї, Дніпропетровській, а 6 серпня і в південних областях місцями 35-37°.

Вітер південно-східний та південний, у західних областях з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

8-9 серпня в Криму, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській областях, а 9 серпня і в Одеській та Миколаївській областях переважно без опадів. На решті території місцями пройдуть короткочасні дощі, грози. Температура вночі 12-18°, в західних областях 9-14°, вдень 21-27°; у південній, а 9 серпні і у східній частині вночі 17-22°, вдень 25-31°.

У м.Києві та столичній області 5 серпня буде суха жарка погода. Температура у Києві вночі 21-23°, вдень 31-33°, по області вночі 20-25°, вдень 30-34°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

6 серпня очікується мінлива хмарність, місцями пройде короткочасний дощ, гроза. 7 серпня хмарно з проясненнями, дощі, грози, вранці та вдень місцями сильні дощі, град. Температура вночі 17-22°, вдень 6 серпня 27-32°, 7 серпня 21-26°. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, 7 серпня при грозах місцями шквали 15-20 м/с.

8-9 серпня місцями пройдуть короткочасні дощі, грози. Температура вночі 12-18°, вдень 21-27°.