Суд заарештував відому правозахисницю Наталію Лордкіпанідзе за підозрою у замовному вбивстві (відео)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила її дочка, співачка Юлія Лорд.

За її словами, правозахисницю підозрюють в організації замовного вбивства її колишнього чоловіка. Юлія Лорд вважає, що справа проти її матері повністю сфальсифікована.

ВЧОРА НЕЗАКОННО ЗАТРИМАЛИ МОЮ МАМУ ЗА ЗВИНУВАЧЕННЯМ – УВАГА – У ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАМОВНОГО ВБИВСТВА! СЬОГОДНІ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ... Опубліковано Ulia Lord30 січня 2016 р.

Зазначимо, 29 січня прес-служба СБУ повідомила, що 60-річна киянка за три тисячі доларів замовила вбивство свого чоловіка. Правоохоронці зімітували вбивство з допомогою "псевдокілера" і затримали підозрювану під час передачі частини винагороди в розмірі 20 тисяч гривень.

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Сама Лордкіпанідзе стверджує, що їй не було потреби замовляти вбивство свого колишнього чоловіка, адже вона сама домоглася його звільнення з в'язниці. За словами правозахисниці, заяву про злочин в поліцію написав "псевдокілер", з яким вона ніколи не зустрічалася.