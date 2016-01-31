В Івано-Франківську розпочала роботу патрульна поліція

Як передає кореспондент УНІАН, урочиста церемонія відбулася на площі перед адмінбудівлею місцевих органів влади.

У ній взяли участь голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе, перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Басараб, голова обласної ради Олександр Сич, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків та сотні жителів Івано-Франківська.

«Сьогодні нарешті на службу заступлять 208 поліцейських. Я вірю, що ці молоді люди прийшли захищати наш спокій. Ми разом побудуємо нову країну», - заявила Деканоідзе.

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За її словами, у роботі поліцейських є два вороги: кримінал і корупція. «Впевнена, що всі разом зможемо змінити країну, - звернулася вона до жителів міста. – Без вашої допомоги у боротьбі зі злом у них нічого не вийде. Пам’ятаймо, що за нами наша Батьківщина, і ми маємо її захистити».

Перший заступник голови ОДА Басараб у своєму виступі назвав сьогоднішню подію історичною для Івано-Франківська. За його словами, пройшовши великі випробування, громада очікує від поліцейських реальних змін у подоланні злочинності та корупції.

Начальник Департамент патрульної поліції Євген Жуков повідомив, що в Івано-Франківську серед 208 патрульних поліцейських є 56 жінок, або 30% від складу. Також він зазначив, що серед поліцейських є 24 чоловіки та одна жінка, які проявили мужність і героїзм в зоні АТО.