До травня 2016 року в штаті патрульної поліції України працюватимуть 16 тисяч осіб – Аваков

Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив сьогодні, коментуючи початок роботи патрульної поліції у м. Дніпропетровськ, повідомляє Департамент комунікації МВС.

За словами міністра внутрішніх справ, 950 патрульних у Дніпропетровську були відібрані з понад 8 тис. кандидатів, які подали свої анкети.

Аваков зазначив, що старший лейтенант поліції Володимир Богоніс, який очолив патрульну поліцію Дніпропетровська, в минулому – бойовий офіцер з підрозділу "Дніпро-1", який пройшов з полком всі бойові випробування останнього часу.

"Він знає, що значить служити Україні. Як знали і його 30 загиблих однополчан, які склали голови за Україну", – наголосив глава МВС.

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Аваков нагадав, що Дніпропетровськ є 9-м містом, в якому запрацювала патрульна поліція.

Наступними стануть Івано-Франківськ (30 січня), Херсон (6 лютого), Вінниця (14 лютого), Чернігів (21 лютого), Кременчук (27 лютого).

"Потім – Черкаси, Полтава, Житомир, Чернівці, Рівне, Бориспіль, Запоріжжя, Тернопіль, Слов'янськ-Краматорськ, Кіровоград, Кривий Ріг, Харків-Лисичанськ-Рубіжне, Маріуполь і Суми", – зазначив міністр.