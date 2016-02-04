Анексія Росією Криму призвела до погіршення ситуації з правами людини на півострові - єврокомісар

Про це заявила європейський комісар з питань регіональної політики Коріна Крету, виступаючи на пленарному засіданні Європейського парламенту в Страсбурзі.

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Крету нагадала, що Євросоюз не визнає анексію Криму, яка «серйозно та негативно вплинула на ситуацію у сфері прав людини».

За її словами, ситуація на півострові характеризується «систематичним порушенням фундаментальних прав людини та основних свобод». «Запровадження російського законодавства та громадянства створило ситуацію законодавчої невпевненості та дискримінації. Спільнота кримських татар і ті люди, які підтримують територіальну цілісність України, платять велику ціну за думки, які вони висловлюють», - констатувала Крету.

Також єврокомісар нагадала, що не були дозволені публічні заходи у Сімферополі до дня пам’яті жертв депортації, закриті кримськотатарські засоби масової інформації, а активісти зазнають переслідувань.

«Випадки зникнення та вбивств молодих кримських татар не розслідуються належним чином», - наголосила Крету.

Крім того, вона знову нагадала про «занепокоєння ЄС» стосовно ситуації з Олегом Сенцовим та Олександром Кольченком. «Їхня справа, за якою спостерігає ЄС, порушує міжнародне законодавство та елементарні стандарти правосуддя. ЄС продовжує вимагати (від Росії) їхнього негайного звільнення та безпечного повернення в Україну», - підкреслила Крету.

Єврокомісар закликала «до повного та вільного доступу міжнародних організацій у сфері прав людини на територію України, включаючи Крим та Севастополь».

«Ми сподіваємося, що місія Ради Європи, яка відбулася минулого тижня, прокладе шлях до покращення ситуації у сфері прав людини на Кримському півострові», - сказала Крету.