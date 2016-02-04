УНІАН просить міністра соцполітики Розенка взяти під особистий контроль ситуацію з нарахуванням пенсії вчительці-ветерану праці з Полтави

УНІАН звернувся до міністра соціальної політики України Павла Розенка з проханням взяти під особистий контроль ситуацію з нарахуванням пенсії вчительки з 40-річним стажем з Полтави Наталії Павлій, яка три роки добивається справедливості. Через неправильне оформлення пенсії за вислугу років вона отримує мізерну пенсію за віком у розмірі 804 грн.

Наталія Павлій звернулася в УНІАН за допомогою у рамках проекту «УНІАН-Підтримка». Пенсіонерка розповіла агентству, що в 2006 р. вона змушена була оформити пенсію за вислугу років. Обставини склалися так, що вже через 6 днів вона повернулася до роботи викладача. За ці дні пенсійний фонд (ПФ) повинен був нарахувати пенсію, але нарахування були за 2 місяці. На вимогу інспектора ПФ, Павлій в повному обсязі повернула всі нараховані кошти на рахунок ПФ. Більше ніяких виплат вона не отримувала.

В 2012р. Павлій звернулася до ПФ для призначення пенсії за віком. Інспектор ПФ не надала жодних відомостей про майбутню пенсію. Інспектор запевняла, що розмір пенсії буде набагато більше, коли Павлій напише заяву про переведення з пенсії за вислугу років на пенсію за віком. Довірившись, Павлій написала цю заяву. Але пенсія не зросла, а скоротилася майже вдвічі, тому що показник середньої заробітної плати залишився незмінним з моменту оформлення пенсії за вислугу років – стандарт 2006 року.

Всі три роки Павлій домагається справедливості нарахування пенсії за віком з використанням нового стандарту середньої заробітної плати (за 2011р., а не за 2006р.), т. к. на пенсії в 2006р. фактично вона не перебувала і пенсійних виплат не отримувала.

Вона зверталася в різні інстанції – суд, прокуратуру, навіть писала в той час президенту Януковичу, омбудсмену, вже зараз зверталася до міністра соціальної політики Павла Розенка. Але він, за її словами, особисто пенсіонерку не прийняв, а спілкуватися з заступниками, які, по суті, відхрещуються від допомоги скупими офіційними фразами, не захотіла. Відповіді на позови в суд і прокуратуру були різні, але результат один: 40 років важкої праці вчителя нічого не варті, адже її зароблена пенсія становить менше прожиткового мінімуму.

У телефонній бесіді Павлій заявила, що продовжить домагатися справедливої пенсії, аж до подачі позову в Європейський суд з прав людини. «Мені соромно за державу, яка залишає жебраками своїх громадян, які працювали на неї десятиліття», - сказала Павлій.

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