Скандальна блондинка із сумкою "дорожчою, ніж райвідділок" виявилась родичкою прокурора ГПУ - журналіст

Як з’ясували журналісти, автомобіль із таким номером записаний на Валентину Кривулю, 1939 р. н, повідомляє Bihus.info.

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Наголошується, що після затримання власниця авто у грубій формі відмовилась надавати поліцейським документи на авто й оплатити штраф, після чого правоохоронці забрали жінку у відділок. "Моя сумка коштує дорожче, ніж весь ваш відділок", - заявляла жінка у наручниках й нецензурно лаяла поліцейських.

Згодом, згідно з повідомленням, прес-секретар Київської міської ради Ірина Золотар у ФБ назвала ім’я порушниці – на відео зафіксована адвокат Світлана Цибуліна.

Як зазначається, за однією адресою із Кривулею - на вулиці Миру, 7 - зареєстроване і авто Цибуліна Ігоря Володимировича. "Людина із таким П.І.Б. з 2008 року займала посаду старшого прокурора відділу нагляду за додержанням законів при здійсненні зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності, боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Генеральної прокуратури України", - йдеться у повідомленні.

За даними журналіста, Світлана Цибуліна є співзасновницею ряду юридичних компаній, одна з яких Адвокатське об’єднання "Юридична фірма "DE JURE". При реєстрації цієї фірми у 1999 році Цибуліна також вказала адресу реєстрація тезки прокурора ГПУ.