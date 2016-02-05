Масову бійку в Одесі за участю поліцейських кваліфікували як хуліганство

В Одесі прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом масової бійки за участю поліцейських у ніч на 5 лютого.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби прокуратури Одеської області Інна Верба, за цим фактом прокуратурою області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

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«Зараз перевіряється інформація про причетність до конфлікту на Великій Арнаутській поблизу бару «Яхонт» співробітників поліції. В даний час направлено запит про вилучення інформації з УВБ поліції», - повідомила Верба.

Крім того, прокуратурою призначено службове розслідування в органах поліції за фактом зазначеного інциденту.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 5 лютого в центрі Одеси сталася масова бійка за участю поліцейських. Зокрема, як повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, на вул. Великій Арнаутській сталася бійка, в якій взяли участь двоє патрульних поліцейських, співробітник одного з відділів Нацполіції міста і двоє таксистів. Співробітників поліції затримано. Таксистів із травмами госпіталізовано.

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Попередньо встановлено, що поліцейські, які брали участь у бійці, на той момент були не перебували при виконанні службових обов'язків.