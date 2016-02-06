Росіяни на адмінкордоні з Кримом знову затримали проукраїнського активіста

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на Кримську правозахисну групу.

«Причини затримання невідомі, він вже понад годину перебуває на «бесіді» з прикордонниками і ФСБ. Шукурджієва затримали в пункті пропуску «Каланчак», – ідеться в повідомленні.

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Це вже не перше затримання Шукурджієва російськими спецслужбами на в'їзді до окупованого Криму.

24 листопада 2015 року також на пункті пропуску «Каланчак» під час в'їзду на півострів його затримали на 7 годин без пояснення причин.

Шукурджієв є одним з творців у Криму Українського культурного центру. Його неодноразово затримували російські поліцейські в окупованому Сімферополі за використання української атрибутики.

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Офіційної інформації російських правоохоронних органів про затримання Вельдара Шукурждієва немає.