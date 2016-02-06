Сьогодні в Україні очікується похолодання

У центральних та східних областях на дорогах подекуди ожеледиця, передає ТСН.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с; у південній частині північний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень від одного градусу морозу до чотирьох тепла. У Карпатах близько нуля.

У Києві сьогодні без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура +1…+3°С.

У Львові також без опадів. Вітер південно-західний, помірний. Удень 2-4 градуси тепла.

У Дніпропетровську опадів не очікують. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Місцями ожеледиця. Температура +1…+3°С.

В Одесі без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Удень 2-4 градуси тепла.

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У Харкові без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Місцями на дорогах ожеледиця. Температура +1..+3°С.

У Карпатах без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень від +2°С до –3°С. Висота снігового покриву на високогір'ї Карпат становить 13-35 см.

На високогір'ї Закарпаття зберігається помірна лавинна небезпека (ІІ ступінь), на високогір'ї Івано-Франківщини – незначна лавинна небезпека (I ступінь).