Українські суди не зафіксували жодного факту порушення прав людини в Криму - ЗМІ

Не порушено навіть жодної справи про незаконне позбавлення волі - щодо Сенцова, Кольченка, Афанасьєва та інших, передає DT.UA.

"Моніторинги правозахисників та ЗМІ зафіксували тисячі фактів порушення прав людини в Криму, які, до речі, не припинялися навіть під час перебування місії спецпредставника Генсекретаря Ради Європи (у двох селах йшли повальні обшуки та зняття відбитків пальців без пред'явлення будь-яких підстав). Однак на сьогодні в Україні судом не встановлено жодного юридичного факту порушення прав людини", - наголошується в повідомленні видання.

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Наголошується, що жодної справи про незаконне позбавлення волі, катування, безслідне зникнення активістів, експропріацію майна, в тому числі і державного, переслідування на етнічному та релігійному ґрунті не розслідувано і не розглянуто в суді.

Тому, підсумували в DT.UA, українська влада має зробити повну ревізію всього законодавства, включаючи відомчі нормативно-правові акти, які стосуються всіх сфер життя окупованого Криму.

Як повідомлялося, 25 січня генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягланд прийняв рішення відправити в Крим делегацію для оцінки ситуації в сфері прав людини.

Ягланд зазначив, що ця місія буде повністю незалежною і не буде займатися питаннями територіального статусу Криму.