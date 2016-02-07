В СБУ передали матеріали з місця вибуху в херсонському офісі Меджлісу

Поліція передала в СБУ матеріали, зібрані на місці вибуху в офісі представництва Меджлісу кримськотатарського народу в Херсонській області.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Херсонській області.

"Сьогодні о 2:45 до головного управління поліції надійшло повідомлення, що в офісі Меджлісу стався вибух, в результаті якого були пошкоджені двері в підвал. Постраждалих немає", - наголошується в повідомленні.

Правоохоронці провели ретельний огляд місця події. Під час перевірки експерти-вибухотехніки виявили уламки, кільце і пружину від гранати РПГ.

"Зібрані матеріали передано до Управління СБУ в Херсонській області. Триває слідство", - зазначили в поліції.

Читайте такожВ будівлю херсонського Меджлісу кинули гранату - Чубаров

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці в Facebook написав, що в Херсоні у будівлю представництва Меджлісу кримськотатарського народу кинули гранату.

Глава Меджлісу повідомив, що вибухом були знесені двері до підвального приміщення, жертв та інших руйнувань немає.

За словами Чубарова, керівництво Меджлісу оцінює подію як навмисну провокацію з боку проросійських сил, спрямовану на дестабілізацію ситуації на півдні України.