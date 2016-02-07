Україна і НАТО до травня підготують програму реформування ЗСУ до 2020 року
Україна та НАТО домовилися до травня разом розробити Державну програму реформування Збройних сил на період до 2020 року, яку на саміті Альянсу у Варшаві представить президент Петро Порошенко.
Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив виконуючий обов’язки глави місії України при НАТО Єгор Божок.
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Він нагадав, що, згідно з програмою президента «Україна 2020», українська армія має до 2020 року бути реформована за стандартами НАТО.
«Зараз для досягнення цієї мети ми спільно з Альянсом розробляємо комплексну середньострокову Державну програму реформування ЗСУ на період до 2020 року. Розгорнутий план цього документу, написаний разом з радниками НАТО, які працюють в Україні, був представлений 21 січня начальником Генерального штабу тут, у штаб-квартирі НАТО, й отримав схвальні оцінки», - зазначив Божок.
За його словами, наступним кроком буде розробка так званого стратегічного оборонного бюлетеню, яка вже завершується. Цей документ має представити у штаб-квартирі НАТО на початку березня міністр оборони України Степан Полторак.
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«На основі цього стратегічного оборонного бюлетеня до травня цього року – а це наші домовленості з НАТО – має бути розроблена Державна програма реформування ЗСУ на 2020 рок», - наголосив Божок.
В.о. глави української місії додав, що остаточно проект програми буде погоджено у травні на засіданні Військового комітету Україна-НАТО.
«Ми також сподіваємося, що під час заходів НАТО у Варшаві в липні цього року відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО на найвищому рівні. Крім політичної важливості, ми закладаємо в цей саміт серйозний практичний зміст. Тобто, ми готуємося до того, що президент України на цьому саміті представить комплексну Державну програму реформування ЗСУ до 2020 року, розроблену, підкреслюю, у тісній взаємодії з НАТО, а за результатами Комісії Україна-НАТО альянс, як ми на це очікуємо, схвалить комплексний пакет допомоги Україні для розвитку її оборонних спроможностей», - зазначив Божок.
Український дипломат вважає, що допомога Альянсу Україні у реформуванні Збройних сил має «стратегічний характер».
«Це допомога на середньострокову перспективу, яка передбачає бюджет, фінансування. А це – серйозні гроші, капіталовкладення Альянсу в цілому й окремого союзника зокрема. Такі рішення, звичайно, приймають лідери держав. Саме для цього нам і потрібно затвердити комплексний пакет допомоги на саміті – та підкріпити його, по-перше, політичною волею на найвищому рівні, і, по-друге, необхідними фінансовими ресурсами», - підкреслив Божок.