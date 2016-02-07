Україна і НАТО до травня підготують програму реформування ЗСУ до 2020 року

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив виконуючий обов’язки глави місії України при НАТО Єгор Божок.

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Він нагадав, що, згідно з програмою президента «Україна 2020», українська армія має до 2020 року бути реформована за стандартами НАТО.

«Зараз для досягнення цієї мети ми спільно з Альянсом розробляємо комплексну середньострокову Державну програму реформування ЗСУ на період до 2020 року. Розгорнутий план цього документу, написаний разом з радниками НАТО, які працюють в Україні, був представлений 21 січня начальником Генерального штабу тут, у штаб-квартирі НАТО, й отримав схвальні оцінки», - зазначив Божок.

За його словами, наступним кроком буде розробка так званого стратегічного оборонного бюлетеню, яка вже завершується. Цей документ має представити у штаб-квартирі НАТО на початку березня міністр оборони України Степан Полторак.

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«На основі цього стратегічного оборонного бюлетеня до травня цього року – а це наші домовленості з НАТО – має бути розроблена Державна програма реформування ЗСУ на 2020 рок», - наголосив Божок.

В.о. глави української місії додав, що остаточно проект програми буде погоджено у травні на засіданні Військового комітету Україна-НАТО.

«Ми також сподіваємося, що під час заходів НАТО у Варшаві в липні цього року відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО на найвищому рівні. Крім політичної важливості, ми закладаємо в цей саміт серйозний практичний зміст. Тобто, ми готуємося до того, що президент України на цьому саміті представить комплексну Державну програму реформування ЗСУ до 2020 року, розроблену, підкреслюю, у тісній взаємодії з НАТО, а за результатами Комісії Україна-НАТО альянс, як ми на це очікуємо, схвалить комплексний пакет допомоги Україні для розвитку її оборонних спроможностей», - зазначив Божок.

Український дипломат вважає, що допомога Альянсу Україні у реформуванні Збройних сил має «стратегічний характер».

«Це допомога на середньострокову перспективу, яка передбачає бюджет, фінансування. А це – серйозні гроші, капіталовкладення Альянсу в цілому й окремого союзника зокрема. Такі рішення, звичайно, приймають лідери держав. Саме для цього нам і потрібно затвердити комплексний пакет допомоги на саміті – та підкріпити його, по-перше, політичною волею на найвищому рівні, і, по-друге, необхідними фінансовими ресурсами», - підкреслив Божок.